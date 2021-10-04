أسعار السلع التموينية الجديدة 2021 بعد تحريك سعر المكرونة والدقيق

شهدت أسعار السلع التموينية خلال شهر أكتوبر الجاري، زيادة في سعر سلعتين ضمن قائمة السلع التموينية، والتي يبلغ عددها 28 سلعة تموينية، مع بدء صرفها للمواطنين المستحقين على منظومة دعم التموين بداية من 1 أكتوبر الموافق يوم الجمعة الماضي.

50 قرشا زيادة على سعر كيلو المكرونة أو الدقيق

وجاءت السلع التي زادت أسعارها على البطاقات التموينية، هما «المكرونة والدقيق»، فضلا عن ثبات أسعار بقية السلع حتى الآن والتي تبلغ 26 سلعة، حيث زاد كل كيلو جرام من المكرونة والدقيق 50 قرشا على سعره الأساسي.

السعر الجديد للمكرونة

وحددت قائمة أسعار السلع التموينية أسعار سلعة المكرونة حيث أصبح سعر وزن الكيلو جرام من المكرونة 8.50 جنيه بدلا من 8 جنيهات، كما أصبح سعر وزن النصف كيلو من المكرونة 4.25 جنيه بدلا من 4 جنيهات.

السعر الجديد للدقيق

كما حددت قائمة أسعار السلع التموينية، سعر الدقيق، ليصبح سعر الكيلو جرام من الدقيق 7.50 جنيه بدلا من 7 جنيهات.

أسعار السلع التموينية الجديدة 2021

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه، بدلا من 8 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه، بدلا من 4 جنيهات.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه، بدلا من 7 جنيهات.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.

ومن المقرر أن يستمر صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر حتى يوم 31 من نفس الشهر، لجميع المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن.

قائمة سلع التموين بعد زيادة سعر المكرونة والدقيق