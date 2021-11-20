«الصحفيين» تنظم أول دورة متخصصة عن الواقع المعزز والعالم الافتراضي

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين عن تنظيم أول ورشة متخصصة في «تقنيات الواقع المعزز Angmanted Reality» في الإعلام الإلكتروني، والتي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

الواقع الافتراضي

وقال حماد الرمحي رئيس لجنة التدريب بنقابة الصحفيين إنَّ الدورة تعد الأولى من نوعها في قابة الصحفيين، وتدور حول تعليم الصحفيين مهارات وتقنيات الواقع المعزز Angmanted Reality وهي تقنيات عالمية تسيطر على معظم وسائل الإعلام العالمية، ولم تطبقها إلا الإمارات في الشرق الأوسط.

وأضاف «الرمحي» في بيان أصدره اليوم، أنَّ الدورة تشتمل على مجموعة من المحاور الهامة من بينها:

- التعرف على التقنيات الحديثة للواقع المعزز.

- كيفية استخدام هذه التقنية فى مجال الإعلام الذكي.

- التعرف على تجارب وسائل الإعلام الأمريكية والخليجية في ربط الإعلام المقروء بتقنية الواقع المعزز.

- التدريب على صناعة نماذج الواقع المعزز وربط الصورة بالفيديوهات أو الصوت أو المجسمات بنظام «3D» والتعرف على استخدام هذه التقنية فى مجال الإعلانات والتعليم الذكي وفتح آفاق عمل جديدة للصحفيين.

صحافة الموبايل

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة تنظيم الدورة التدريبية لـ«صحافة الموبايل» بنقابة الصحفيين حول «mojo» وتشمل الدورة التدريبية، بحسب ما أعلنته اللجنة، على العديد من المحاور التقنية الحديثة، أبرزها: تعليم مهارات استخدام الموبايل في إنتاج المحتوى الصحفي الهادف، وتعليم مهارات إنتاج وكتابة قصة صحفية احترافية بالموبايل، وإتقان مهارات إعداد المعالجة البصرية والإسكريبت، فضلاً عن تعليم مهارات التصوير الاحترافي بالموبايل، وكذلك استخدام تطبيقات الموبايل المختلفة في كافة فنون الصحافة والإعلام.

كما تتضمن الدورة تعليم مهارات المونتاج بالموبايل، وتعليم مهارات معالجة الموسيقى والنصوص، ومهارات معالجة الصوت بالموبايل، وتقدم التدريب الكاتبة الصحفية صفاء عاشور المدربة المتخصصة في صحافة الموبايل.