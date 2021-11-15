«الصحفيين» تعلن بدء الحجز بالدفعة الثانية من دورة أساليب التفكير بأكاديمية ناصر العسكرية

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين برئاسة حماد الرمحي، عضو المجلس، عن استمرار فتح باب الاشتراك للدفعة الثانية في الدورة التدريبية التي تحمل عنوان: «أساليب التفكير والدراسات المستقبلية» بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية العليا.

محاور دورة أساليب التفكير والدراسات المستقبلية

وقال بيان صادر عن لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، إن محاور الدورة التدريبية تشمل الموضوعات الآتية:

أسس ومفاهيم الدراسات المستقبلية.

خصائص وأبعاد مجتمع المعلومات.

حرب المعلومات وأثرها على المجتمع.

أسس ومبادئ تحليل المعلومات.

بناء السيناريوهات في الدراسات المستقبلية.

أساليب التفكير لاجتياز تحديات الأمن القومي.

ركائز وتحديات الأمن القومي.

دور الإنترنت في اختراق العقول وتوجيه المجتمع.

الذكاء الاصطناعي.

التفكير التصميمي والإبداع المؤسسي.

دراسة العقل البشري والتفكير.

أساليب كتابة الأوراق السياسية.

أدوات فهم النظام الدولي.

مبادئ التفكير الناقد.

العصف الذهني.

التفكير الإبداعي.

موعد بدء التدريب بأكاديمية ناصر

وأوضحت اللجنة في بيانها، أنه من المقرر أن تبدأ الدورة من يوم 27 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر المقبل 2021، على أن تكون الدراسة لمدة 15 يوما من السبت إلى الأربعاء، وذلك خلال الفترة من الساعة 5 إلى 8 مساء من كل يوم تدريبي.

كما أكدت اللجنة أنه من المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على أن تكون الدورة قاصرة على الصحفيين وأسرهم من خلال تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورتين شخصيتين للمتقدم.

جدير بالذكر أن لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة حماد الرمحي، عضو المجلس، قد أعلنت فتح باب الحجز للدفعة الثانية بعد إقبال كبير على الدفعة الأولى واكتمال الحجز بها، وتعتبر دورة «أساليب التفكير والدراسات المستقبلية» من أحدث الدورات والبرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية ناصر العسكرية لمختلف فئات الشعب المصري.