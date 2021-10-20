«الصحفيين» تنظم دورة تدريبية عن مهارات الإخراج الصحفي

أعلنت لجنة تطوير المهلة والتدريب في نقابة الصحفيين عن تنظيم دورة تدريبية بشأن تعلم مهارات الإخراج، وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الرسوم المستحقة للدورة 100 جنيه بأسبقية الحجز، ويحاضر فيها الكاتبة الصحفية الدكتورة سميحة إدريس، والكاتب الصحفي الدكتور فتحي إبراهيم إسماعيل.

مهارات الإخراج الصحفي

وفيما يتعلق بدورة مهارات الإخراج الصحفي في مقر نقابة الصحفيين، أكد بيان اللجنة برئاسة حماد الرمحي، عضو مجلس النقابة، أنه من المقرر أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين، وتشمل 12 مجالا، وهي:

- تعلم مهارات وفنون الإخراج الصحفي

- مهارات إخراج المجلة

- كيفية بناء وحساب المادة الصحفية

- الغلاف

- كيفية إخراج الصفحات الإخبارية

- صفحة المحتويات

- الصفحات الداخلية

- كيفية إخراج صفحات الفن

- كيفية اخراج الصفحات الرياضية

- الصفحة الأخيرة

- كيفية إخراج الملفات الصحفية

- كيفية إخراج الصفحات الإخبارية

فن الكاريكاتير

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، تنظيم دورة تدريبية شاملة في فن الكاريكاتير تشمل 9 نواحٍ في هذا المجال، بحسب بيان أصدرته اللجنة التي يترأسها حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنّ الدورة التدريبية التي سيتم تنظيمها في مقر نقابة الصحفيين تشمل النواحي الآتية:

- فن الكاريكاتير «النشأة والتطور».

- عمل رسوم كاريكاتيرية بأفكار مكتوبة وتعليق مختصر.

- أنواع الكاريكاتير والمدارس الفنية المختلفة والفرق بينهما.

- كيفية صناعة فكرة الكاريكاتير وطرق كتابة التعليق.

- استعراض مهارات الكاريكاتير الصامت (دون تعليق).

- الكاريكاتير الأبيض والأسود - الكاريكاتير الملون.

- فنون وتنظيم معرض الكاريكاتير.

- التطبيق العملي على أنواع ومدارس الكاريكاتير.

- مهارات رسم واسكتشات ملامح الوجه والتعبيرات المختلفة.

نقابة الصحفيين

وأوضحت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، أنّ مدة الدورة 4 أيام بواقع محاضرتين كل أسبوع، والرسوم المستحقة للدورة: 100 جنيه بأسبقية الحجز، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين.

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أنّه من المقرر أن يتولى التدريب، أحمد عبد النعيم، فنان الكاريكاتير بالأخبار المساني وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية الكاريكاتير سابقا، وأحمد طنطاوي فنان الكاريكاتير بمجلة أكتوبر وعضو الجمعية المصرية للكاريكاتير.