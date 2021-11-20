«ريتشارد الحاج» لـ نجيب ساويرس: اسمع اللي عايزه لكن متقارنش بين هاني شاكر والمهرجانات

غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعى منذ اشتعال الأزمة بين الثنائي المهندس نجيب ساويرس ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، بسبب قرارات النقابة والتراشق بينهم عبر المحطات التليفزيونية، وعلق على هذا الأمر المنتج ريتشارد الحاج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ريتشارد الحاج يوجه رسالة إلى نجيب ساويرس

حيث قال ريتشارد الحاج «مش مصدق إن ممكن تقارن قامة وقيمة فنية عظيمة وأخر العمالقة أمير الغناء هاني شاكر بكسبرة وشاكوش وكمون و فلفل، ومش مصدق إنك ممكن تفضل مونولوج كوميدي راقص اسمه مهرجان على أرق أغاني عربية في تاريخ الأغنية».

وتابع ريتشارد قائلا «نسيانك صعب أكيد - غلطة - كده بردو يا قمر - لسة بتسألي - ياريتني - حكاية كل عاشق..ياااه - أجمل أغاني بجد و تاريخ عظيم وراقي وإحساس وذكريات، أنت حر اسمع اللي أنت عايزه لكن إياك تعمل مقارنة».

الأزمة بين هاني شاكر ونجيب ساويرس

يذكر أن الأزمة بين الثنائي نجيب ساويرس وهاني شاكر اشتعلت بعد القرارت التى صدرت من قبل نقابة الموسيقيين عن وقف 19 من مطربي المهرجانات حيث إن الأول رأى أن هذه القرارات تعسفية وعبر عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع تويتر.

وهذا أدى إلى إصدار بيان رسمي خاص من قبل نقابة الموسيقيين للرد على نجيب ساويرس والتدوينة الخاصة به ومن هنا بدأت الأزمة بينهما.

وليست الأزمة بين الثنائي فحسب، ولكنها امتدت بين عدد كبير من الفنانين الذين انقسموا لنصفين الأول مؤيد لقرارات النقابة وداعمين للفنان هاني شاكر والثاني يرون أن القرار به تعسف من قبل النقابة.