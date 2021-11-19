سعد الصغير عن قرارات هانى شاكر: «هنتجمع كلنا ونروح نتكلم مع النقيب»

علق الفنان الشعبي سعد الصغير على على القرارات التى أصدرتها نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب هانى شاكر ضد مطربي المهرجانات بوقف 19 شخصا منهم، وهو الأمر الذي سبب حالة كبيرة من الجدل بين الفنانين خلال الساعات الماضية.

سعد الصغير يعلق على أزمة قرارات النقابة

وظهر سعد الصغير، فى بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتحدث عن القرارات التى أصدرتها نقابة الموسيقيين، قائلا:«هنتجمع كلنا ونكلم أستاذ أحمد رمضان فى النقابة ياخد لنا موعد ونروح نقعد مع الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وهتكلم لأنهم كلهم اخواتي وخاصة مطرب المهرجانات حسن شاكوش».

واقترح سعد الصغير، بأن يكون هناك حلا للمطربين الذين لا يتميزون بالصوت الجيد فقال «لازم نلاقي حل للناس اللى صوتها مش حلو وإنهم مؤديين بس، زي شواحة راجل طيب وعايز ياكل عيش».

وتابع سعد قائلا «احنا ممكن نعمل لكل حد منهم أغنية سينجل وبعدها تعرض على النقابة وتؤخذ الموافقة ونتأكد إن مفيش كلام خارج وبعدها تطرح الأغنية».

مبادرة سعد الصغير

وطالب سعد المطربين الشعبين وعلى رأسهم محمود الليثي وأحمد شيبه وطارق الشيخ وعبد الباسط حمودة أن يتولى أحد منهم المبادرة ويذهبوا إلى النقابة ويتحدثون مع النقيب هانى شاكر، كما اعتذر سعد الصغير لسعيد الأرتيست نيابة عن حسن شاكوش وذلك عما بدر منه مؤخرا تجاه الموسيقيين.

قرارت نقابة الموسيقيين

يذكر أن نقابة الموسيقيين كانت قد أصدرت قرارها منذ أيام بوقف عدد 19 من مطربي المهرجانات وعلى رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا ومسلم وشواحة وعدد من مطربي المهرجانات.