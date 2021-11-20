مصر تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر سابق لسفارة أمريكا في صنعاء

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم، اقتحام ميليشيا الحوثي للمجمع الذي كان يُستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها لعدد من الموظفين المحليين بالسفارة، باعتبار ذلك انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على حُرمة البعثات الدبلوماسية.

مصر تدين احتجاز عدد من الموظفيين المحليين في صنعاء

وشددت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبةً بالإفراج الفوري والآمن عن المُحتجزين، والانسحاب الفوري من مقر مجمع السفارة الأمريكية.