مصر تدين التفجيرات الانتحارية بأوغندا.. وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التي شهدتها مدينة كمبالا بأوغندا، اليوم، وأسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا تفجيرات أوغندا

وأعربت مصر، حكومةً وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيقة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين، مؤكدةً وقوفها بجوار أوغندا وتضامنها الكامل معها في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.