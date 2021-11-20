الجامعة العربية تؤكد أهمية احترام نتائج انتخابات كردستان العراق

أكد السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية في كردستان العراق من جانب الأطراق كافة، باعتبار ذلك ركنا أساسيا للممارسة الديمقراطية، وذلك نقلا عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة.

وأوضح المصدر، أنّ أبوالغيط نقل لبارزاني، دعم الجامعة العربية للعراق في مسيرته نحو الاستقرار، مُعربا عن رفضه لممارسة بعض الأطراف للعنف والترهيب، ومؤكدا ضرورة أن يستكمل العراق مسيرته الديمقراطية بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

المستجدات في كردستان العراق

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، على هامش حوار المنامة الذي تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 الحالي، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات في الإقليم، عقب أعقاب الانتخابات النيابية التي أُجريت في شهر أكتوبر الماضي.

تلبية طموحات الشعب العراقي بجميع مكوناته

وأضاف أبوالغيط، بحسب بيان عن الجامعة العربية، أنّ إجراء الانتخابات يُمثل خطوة مهمة للعراق على طريق الاستقرار، وأن من المهم أن تؤدي إلى وضع سياسي يُلبي طموحات الشعب العراقي، بمكوناته كافة.