«أبو الغيط» يشدد على استدامة تمويل القطاع الصحي لمواجهة كورونا

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، في المؤتمر الوزاري حول جائحة كوفيد 19، الذي تنظمه وزارة الخارجية الأميركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تسريع التطعيم ضد كورونا

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن مشاركة الأمين العام تعكس اهتمامه بالموضوعات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، التي يتطرق لها المؤتمر؛ كسياسات التعافي، وتسريع عمليات التطعيم والتمويل المستدام لدعم النظم الصحية في أوقات الأوبئة والأزمات وغيرها.

دعم القطاع الصحي لمواجهة كورونا

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام أكد في كلمته، أهمية دعم الإمكانات المادية والبشرية للقطاع الصحي، لافتا إلى أن إنشاء منصات حول استدامة التمويل وتعزيز التعاون الإقليمي يشكل ضرورة لمواجهة هذه الجائحة وتعزيز قدرات النظم الصحية لمجابهة هذه الأزمات، كما دعا إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية، وأهمية توزيع اللقاحات حول العالم بشكل منصف وعادل، أخذاً في الاعتبار الدول الأقل نمواً، والتي تمر بنزاعات تؤثر عليها سلباً اقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

كما أضاف المصدر، أن «أبو الغيط» أشار في كلمته إلى أهمية سد الفجوة في عملية التطعيم بين الدول الصناعية والنامية، وكذا أهمية إشراك القطاع الخاص في توفير وتوصيل اللقاحات، كما ثمن أيضاً مقترح الانتقال من منح اللقاحات إلى دعم قدرات الدول النامية لإنتاجها محلياً.