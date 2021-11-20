منتجع بالبحر الأحمر يستضيف دورة عالمية للجولف بمشاركة عدة دول

يستضيف أحد المنتجعات بالبحر الأحمر، دورة المباريات المقبلة «جولف آند جورميه»، وذلك في إطار إقامته موسماً رياضياً حافلاً بأحداث ثقافية وترفيهية، في الفترة ما بين 8 إلى 20 من نوفمبر الجاري، حيث يقام الحدث، الأشهر عالمياً، في أحد المنتجعات سنويا.

120 لاعب جولف من دول عديدة في جولف آند جورميه

وقال المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي للمنتجع، في بيان، «يلتقي ما يقرب من 120 لاعب جولف من دول عديدة مثل ألمانيا، وسويسرا، والنمسا، ومصر من خلال الحدث الأكبر (جولف آند جورميه) في المنتجع والذي يمتلك مرافق جولف ممتازة، وهو الأشهر والأكثر جذباً للاعبي الجولف في المنطقة، كما يشتهر بمستوى عالٍ من الضيافة جعلها وجهة سياحية فاخرة ترضي أذواق هواة الرياضة وذواقة الطعام المتميز.

وأضاف أن «المشاركين سيستمتعون طوال الوقت بمباريات الجولف مع مأكولات شهية ولذيذة أعدها خصيصًا ستة من الطهاة الحائزين على نجمة ميشلان؛ والمعروفة باسم أوتو كوخ آند شيفس».

نسعى لتقديم عدة خيارات استثنائية لإقامة مميزة في المنتجع

وتابع المسيري: «لا يكتمل السفر بغرض متابعة الأحداث الرياضية بدون ترتيبات إقامة شاملة تضمن لصاحبها تجربة ممتعة خالية من المتاعب، وسعياً للوصول لغايتنا وهي الكمال، نسعى لتقديم عدة خيارات استثنائية تضمن إقامة مميزة في المنتجع، بالإضافة إلى رحلات جوية مباشرة من جميع أنحاء أوروبا إلى الغردقة».

كما أشاد قائلًا: «أهم ما يميز المنتجع هو الطقس المعتدل، إلى جانب موقعه الساحلي الرائع على البحر الأحمر، ما يجعله على قائمة الوجهات المفضلة للقادمين من دول أوروبا».

وجدير بالذكر أن المنتجع يضم ملاعب ومرافق للتدريب مجهزة على أعلى مستوى في المنطقة، وأنشئت ملاعب الجولف عام 1998 على مساحات واسعة وصُممت بعناية لتلائم الأغراض المختلفة، كما تمتلك المنطقة أكاديمية جولف ممتازة تضم ملاعب خضراء ذات نطاق تدريب مزدوج الأطراف بطول 300 متر.