"الجولف العالمي": جولف مدينتي أفضل نادي جولف في مصر لعام ٢٠٢١

بعد منافسة كبيرة مع ١٢ ملعبا للجولف، أعلنت World Golf Awards عن فوز نادي جولف مدينتي، التابع لمجموعة طلعت مصطفى، بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام ٢٠٢١ .

تسلم الجائزة محمد عطالله ، ممثل المالك لمجموعة طلعت مصطفى، خلال احتفالية اقامها نادي الجولف العالمي World Golf Awards في دورته الثامنة في دبي .

فاز نادي مدينتي للجولف بعد ترشيحه من بين إجمالي 13 ملعب جولف في مصر.

وأعلنت World Golf Awards أن فوز نادي جولف مدينتي جاء بعد منافسة كبيرة مع ١٢ ملعبا داخل مصر ، حيث تم البحث لمدة عام عن العلامات التجارية المفضلة لسياحة الجولف والضيافة في العالم ، وتم التصويت من قبل المتخصصين في صناعة الجولف ووسائل الإعلام والجمهور .

وتم إطلاق World Golf Awards في عام ٢٠١٤ وتهدف إلى الاحتفال ومكافأة التميز والابداع في سياحة الجولف والملاعب ذات المستوى العالمي ، و الارتقاء بصناعة سياحة الجولف من خلال مكافأة المنظمات الرائدة في هذا المجال.

وصمم نادي جولف مدينتي، روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.

وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم، وتخصص هذه الشركة خبير أجنبي للحفاظ على مستوى الخضرة بالملعب ليضاهي أفضل الملاعب العالمية.

ويضم ملعب جولف مدينتي، وهو أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم 18 حفرة .