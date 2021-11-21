صاحب السعادة الطفل.. مبادرة «الأعلى للإعلام» للتمكين الدرامي والإعلاني

أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مبادرة حول حقوق الطفل وتمكين النشء إعلاميا وفي المجال الدرامي والإعلاني، وحملت المبادرة التي أعلن عنها كرم جبر، رئيس المجلس، اسم «صاحب السعادة الطفل»، وذلك في ورشة عمل عن حقوق الطفل، بحضور ممثل اليونيسيف والطفولة والأمومة قبل أيام، كما يعتزم المجلس عقد ورشتي عمل غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، بحضور قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام.

صاحب السعادة الطفل

ويسلط التقرير التالي الضوء على تفاصيل مبادرة «صاحب السعادة الطفل» التي أعلن عنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث يستهدف المجلس دعم حقوق الطفل في وسائل الإعلام عبر تفعيل مدونة السلوك التي أعدها المجلس في هذا الصدد، ومن خلال المحاور الآتية:

1- تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء، عبر الاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية.

2- تمكين الأطفال والنشء دراميا عبر إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية.

3- ضرورة الاهتمام بالطفل وقضاياه من خلال زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.

4- العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي.

5- تدشين شراكة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومؤسسة اليونيسيف، بخصوص قضايا الطفل والتماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي لقضايا الطفل.

6- تمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضايا الطفل وحقوقه، وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

7- رفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم في مخالفة القانون ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.

جلستان لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة

وقد أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان له أمس، عن عقد جلستين حواريتين لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة، وذلك غدا الإثنين 22 نوفمبر وبعد غد الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 الجاري، بمشاركة قيادات إعلامية والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام.

كما يعتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تنظيم مائدة مستديرة مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء.