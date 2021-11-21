أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 21-11-2021 مقابل الجنيه المصري

أسعار العملات المختلفة أمر يهم الكثيرين من الذين يبحثون عن العملات المختلفة يوميا، منها الدولار واليورو والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وغيرها من العملات الأجنبية والعربية المختلفة، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الأحد 21 نوفمبر الحالي، في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في المصرف المتحد نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني، في البنك الأهلي المصري نحو 21.97 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 21.05 جنيه للشراء، و21.26 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 20.09 جنيه للشراء، و21.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وأيضا سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وفي البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.69 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، وفي بنك مصر نحو 17.64 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 17.71 جنيه للشراء، و17.88 للبيع.