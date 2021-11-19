أسعار العملات الرقمية تتراجع عالميا.. «البيتكوين» وصلت لـ56 ألف دولار

يتعرض سوق العملات المشفرة إلى خسائرة كبيرة، في آخر 4 أيام، حيث سجلت أشهر العملات خسائر حادة متراجعة عند مستويات متدنية، وتخلت العملة الرقمية الأشهر في العالم دون مستوى 60 ألف دولار، حيث سجلت القيمة السوقية لإجمالي سوق العملات الرقمية مستوى 2.5 تريليون دولار.

تراجع البيتكوين دون مستوى 60 ألف دولار

وشهد سعر البيتكوين اليوم تراجعا في آخر 24 ساعة الأخيرة بنحو 6% لتهبط دون مستوى 60 ألف دولار، مسجلة مستوى 56.164 ألف دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من شهر، وبلغت القيمة السوقية للعملة 1.05 تريلون دولار.

وكان البنك الأمريكي JPMorgan، قد توقع في وقت سابق أن البيتكوين سيصل إلى سعر 146000 دولار، مع هدف سعري على المدى القصير عند 73000 دولار لهذا العام، وفقاً لـ«CNBC».

عملة الإيثر تتراجع 4.38%

كما سجلت عملة «إيثر»، ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، اليوم الجمعة، تراجعا نسبته 4.38%، إلى مستوى 4.04 ألف دولارًا، وبلغت القيمة السوقية للعملة نحو 479.5 مليار دولار، أي نحو خمس القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، وفقًا لموقع Coinmarketcap.

عملة «بينانس» ثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية

وتراجعت عملة بينانس ثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية، بنحو 4.66% في آخر الـ24 ساعة الأخيرة، مسجلة مستوى 543.89 دولار، فيما بلغت القيمة السوقية للعملة 91.325 مليار دولار.

منصة بينانس تفقد 3% من عملائها

وقال «تشانغبينغ زاو» الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، إن منصة بينانس فقدت 3% من عملائها، وهي أكبر منصة لتداول العملات الرقمية، وأرجع ذلك إلى ما تطلبه الشركة من إجراءات في الفترة الأخيرة بما يعرف «اعرف عميلك»، والتي فرضتها الشركة بسبب الضغوط التنظيمية.