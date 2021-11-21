سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-11-2021 بالبنوك

سعر الدولار أمر يهم كل من يبحثون عنه يوميا، في البنوك المختلفة مثل البنك المركزي ومصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي وعودة ومصر، وذلك نظرا لأهميته في التأثير على مختلف أسعار السلع، وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر الدولار وفق تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك عودة اليوم 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.71 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 17.59 جنيه للشراء، و18.90 للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 17.69 جنيه للشراء و17.86 جنيه.