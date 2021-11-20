حلا شيحة تحضر معرض فن تشكيلي لوالدها برفقة معز مسعود: «علمني حب الفن»

حرصت الفنانة حلا شيحة، على دعم والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، بحضور المعرض الخاص به، مساء اليوم السبت، بصحبة زوجها الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، وكذلك شقيقتها الفنانة هنا شيحة.

حلا شيحة تلتقط صورًا تذكارية مع والدها أحمد شيحة

وظهرت حلا شيحة، في المعرض، وهي ترتدي الحجاب، وحرصت على التقاط بعض الصور التذكارية بصحبة معز مسعود، ووالدها أحمد شيحة وشقيقتها الفنانة هنا، ومايا ورشا.

ومن جانبها، أعربت حلا شيحة عن سعادتها الكبيرة بحضور معرض الفن التشكيلي الخاص بوالدها الفنان أحمد شيحة، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها فخورة بوالدها وتاريخه الفني الكبير الذي يوثقه المعرض، مؤكدة أنه سبب من أسباب حبها للفن.

معز مسعود: أنا من جمهور الفنان أحمد شيحة

فيما قال زوجها معز مسعود، في تصريح لـ«الوطن»، إنه يحب أحمد شيحة ومن المعجبين بما يقدمه من لوحات وفن يعبرون عن الحضارة المصرية.

وحرص الفنان التشكيلي أحمد شيحة، مساء أول أمس الخميس، على استقبال المعزيين، في علا مسعود، شقيقة الباحث والمنتج معز مسعود، بساحة الوهاب المفتوحة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ووقف لاستقبال المعزيين بجوار معز مسعود الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وابنته حلا.

معز مسعود ينعى شقيقته

ورحلت علا مسعود عن عالمنا 11 نوفمبر الماضي، وأعلن معز مسعود ذلك عبر صفحته على الفيسبوك، كاتبا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم».

ونعت حلا شيحة، الراحلة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، قائلة: «إن العين تدمع، والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده.. انتقلت إلى جوار الله عُلا مسعود أخت زوجي نسألكم الدعاء».