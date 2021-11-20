اليوم.. والد حلا شيحة يفتتح معرضه الفني بحضور بناته

يستعد الفنان التشكيلي الدكتور أحمد شيحة، مساء اليوم، لافتتاح معرضه الفنى الجديد فى أحد المعارض داخل منطقة التجمع الخامس، وذلك وسط حضور جماهيرى كبير بالإضافة إلى حضور بناته الأربعة حلا وهنا ومايا ورشا وعدد من الأصدقاء.

تفاصيل معرض أحمد شيحة

ويحمل معرض الدكتور أحمد شيحة اسم «روح مصرية» وهو يضم أكثر من 50 عملا فنيا، سيتم عرضهم للجمهور وليس هذا فحسب ولكن سيشهد اليوم توقيع شيحا لكتابة الجديد الذي يحمل نفس اسم المعرض.

وسيكون هناك حكمة واحدة تسيطر على جميع اللوحات التى يعرضها شيحة اليوم وهى حكمة «الحياة والموت والوجود والعدم» وسينطلق المعرض فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

عزاء شقيقة معز مسعود

يذكر أن الفنان أحمد شيحة كان قد ظهر مؤخرا وهو يقف بجانب الداعية الإسلامي معز مسعود زوج ابنته الفنانة حلا شيحة، وذلك أثناء تلقيه عزاء شقيقته التى كان قد أعلن وفاتها عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك منذ أسبوع تقريبا.

وتلقت الأسرة العزاء الخاص بها يوم الخميس الماضي، فى أحد المساجد بمنطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من المشاهير منهم شريف رمزى وبشري ومحمد حفظي وحلا شيحة.

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد احتفلت بعيد ميلاد والدها أحمد شيحة مؤخرا من خلال مشاركتها لعدد من الصور الخاصة بهم عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام، وهنأته بعيد ميلاده وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وخاصة أن هذا جاء بعد الخلافات التى نشبت بينهما مؤخرا بسبب عدم علم الأخير بارتداء الأولى للحجاب أثناء تواجدها خارج مصر.