8 اختصاصات لصندوق دعم المسنين في القانون الجديد.. تعرف عليها

يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة في مستهل الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين وأيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و10 أعضاء آخرين في ذات الشأن.

مزايا للمسنين

وتضمن مشروع القانون المقدم مزايا للمسنين يأتي على رأسها إنشاء صندوق رعاية المسنين والذي نصت عليه المادة 30 من مشروع القانون والذي يتألف من مجلس إدارة ويكون هو السلطة المسيطرة على الصندوق وله الحق في اتخاذ القرارات التي يراها تحقق أهداف الصندوق والغرض من إنشائه وأيضا رسم السياسات العامة لتمكين المسنين اقتصاديا واجتماعيا وتنمية قدراتهم بما يخدم المجتمع، وجاء في نص المادة الاختصاصات التي تعيَّن على المجلس العمل عليها:

اختصاصات صندوق دعم المسنين

- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.

- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.

- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.

- وضع الخطة العامة للعمل بالصندوق وآليات التنفيذ بما يحقق أهداف إنشاء الصندوق.

- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.

- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.

قانون المسنين

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، قد ناقشت مشروعي قانونين أحدهما مقدم من الحكومة، والآخر من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا، بشأن حقوق المسنين في مصر، والذي أحيل من مجلس النواب إلى «الشيوخ» في الجلسات السابقة.