«المركزي» يحقق أرباحاً بـ 1.2 مليار جنيه من استثماراته بالشركات الشقيقة

حقق البنك المركزى أرباحاً من مساهمته بالشركات الشقيقة بـ 1.203 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 1.404 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وأظهرت القوائم المالية للبنك المركزى أنه حقق أرباحاً بقيمة 670 مليون جنيه من حصته بالبنك العربى الأفريقى، و246 مليون جنيه من حصته بالمصرف العربى الدولى بنهاية يونيو الماضى.

وسجلت أرباح البنك 10 ملايين جنيه من حصته بالشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، و204 ملايين جنيه من شركة بنوك مصر، و68 مليون جنيه من شركة ضمان مخاطر الائتمان، و5 ملايين جنيه من شركة النيل لنقل الأموال.

ورفع البنك المركزى نسبة مساهمته فى رؤوس أموال البنوك لتسجل 21.024 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 19.980 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.