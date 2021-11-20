مظاهرات في فرنسا تندد بالتمييز والعنف ضد المرأة

جاب آلاف المتظاهرين، اليوم السبت، أرجاء باريس ومدن أخرى، اليوم السبت؛ لمطالبة الحكومة بالقيام بالمزيد من الإجراءات لمنع العنف ضد المرأة، وخرج المحتجون في مسيرة بباريس رافعين لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة «أوقفوا التمييز الجنسي والعنف الجنسي».

غضب في فرنسا بسبب العنف ضد النساء

وتأتي التظاهرات في خضم غضب متزايد بفرنسا بسبب مقتل نساء على أيدي شركائهن، ومع تزايد حديث النساء الفرنسيات عن التحرش والانتهاكات الجنسية وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت المتظاهرة الباريسية جيسلين جيرير في تصريحات لـ«أسوشيتد برس»: «نلقي اللوم دائما على النساء»، معبرة عن تعاطفها مع النساء المحصورات في مواقف عنف أسري، مضيفة: «ما ننساه هو ظاهرة الوقوع في قبضة امرئ ما، شيئا فشيئا يشبه الأمر العنكبوت الذي يحيط بك في شبكته».

101 امرأة لقين مصرعهن على أيدي شركائهن

قالت منظمات مناهضة للعنف ضد المرأة، إن ما لا يقل عن 101 امرأة لقين مصرعهن على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين في فرنسا حتى الآن هذا العام، بواقع حوالي امرأة واحدة كل ثلاثة أيام، وتعاني أكثر من 220 ألف امرأة من الاعتداء الجسدي أو الجنسي على يد شركائهن كل عام، وفقا لدراسة أجريت على مستوى البلاد عام 2017.

أكثر من 220 ألف امرأة تعاني من الاعتداء الجسدي أو الجنسي

حث نشطاء حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على تخصيص مليار يورو بما يعادل نحو 1.1 مليار دولار كل عام لمحاربة العنف ضد النساء، بدلا من 360 مليون بما ما يعادل 406 ملايين دولار تنفق الآن، فيما يخصص جزئيا لإنشاء المزيد من الملاجئ للنساء ضحايا العنف.