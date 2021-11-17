ترقب في فرنسا بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وكالة الصحة الإقليمية الفرنسية، عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا لبعض الأشخاص الذين أصيبوا الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا أصاب 24 شخصا من بينهم 18 طفلا وجميع هؤلاء الأطفال الذين كانوا أصيبوا كانوا في مدرسة واحدة، وباقي الأشخاص المصابين بالمتحور الجديد كانوا ذات صلة أو قرابة بالأطفال.

السلالة الجديدة من فيروس كورونا متغيرة تماما عن باقي المتحورات

وقال مسؤول صحي بوكالة الصحة الإقيليمة الفرنسية، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا متغيرة تماما عن باقي متحورات فيروس كورونا التي تم اكتشافها خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن هذه السلالة تم التعرف عليها مباشرة وتم الإبلاغ عن أول عدد من الإصابات بفيروس بالمتحور الجديد في 11 نوفمبر الماضي.

وأضاف المسؤول الصحي في تصريحات إعلامية، أن تحليل هذه السلالة الجديدة مختلفة تماما عن باقي متغيرات التي طرأت على الفيروس ويختلف تمام عن متحور دلتا الذي تصف كونه سريع الانتشار، بالإضافة الاختلاف عن باقي المتغيرات المرتبطة بفيروس كورونا التي تتسم بالمضاعفات الخطيرة.

المتغير الجديد يقتقد إلى البروتين الخاص باختراق خلايا الجسم

وتابع، أن المتحور الجديد للفيروس بطلق عليه «B.1.640» يفتقد جزءا كبيرا من البروتين المرتبط بالفيروس، وهذا البروتين عادة مرتبط بالفيروس لاختراق الخلايا البشرية ونشر العدوى في كامل الجسم، وحتى الآن لم نصل إلى كون هذه السلالة خطيرة من حيث الانتشار أو المضاعفات أو العكس، وفقا لما تم نشره على موقع «روسيا اليوم».

الصحة الفرنسية: من المحتمل قدوم الفيروس من إفريقيا

وفي سياق متصل، قالت وكالة الصحة الإقليمية، إن التحقيقات التي تباشرها الوكالة حول ماهية هذا المتغير الجديد تشير إلى أن «الفيروس جاء من الخارج» عن طريق أحد الأشخاص المقيمين في مدينة «نانت الفرنسية» حيث كان مسافرا إلى قارة إفريقيا حيث أصيب بهذه العدوى ثم نقلها إلى فرنسا.

وأشار المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، إلى أن السلالة الجديدة للفيروس ضمن قائمة المتغيرات الخاضعة للمراقبة لحين الإطلاع على الدراسات المتعلقة بالمتغير الجديد.