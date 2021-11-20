أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز «البافتا- إسكتلندا»

فاز النجم المصري العالمي، أمير المصري، بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا إسكتلندا- BAFTA Awards Scotland، وذلك عن دوره في فيلم Limbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائز أفضل مخرج.

أمير المصري يشكر أسرته وفريق عمل الفيلم

وعبر أمير المصري، عن سعادته، في فيديو عرضه الحفل عقب إعلان الجائزة، قائلًا: «شكرًا لعائلتي، أبي وأمي وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل في ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع»، متابعًا شكره للمخرج بقوله: «أشكر المخرج بن شاروك على على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا».

"I want to thank all the Scottish cast and crew who worked tirelessly behind the scenes and in front of the camera." Congratulations on your BAFTA Scotland award @AmirMasry! ???? pic.twitter.com/qzxLd36COP — BAFTA Scotland (@BAFTAScotland) November 20, 2021

المصري عضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي

وكان أمير المصري، قد أعلن مؤخرًا عن مشاركته، عضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، كما ينتظر إطلاق فيلمه السينمائي «ريتسا»، الذي يعود به إلى قاعات السينما العربية، ويعود من خلال حكاية «النظارة البيضاء» بمسلسل «نصيبي وقسمتك»، الذي سيُعرض قريبًا بدايةً من 27 نوفمبر المقبل.

وتعتبر تلك المشاركة الثالثة لأمير المصري، في مهرجان القاهرة، حيث شارك من قبل بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطاني Limbo في الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبي، وهي أرفع وأعلى جوائز المهرجان، وأيضًا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي - FIPRESCI»، كما ترشح لجائزة أفضل ممثل من قِبل جوائز السينما المستقلة البريطانية، وضمته مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.