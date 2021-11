أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز «البافتا- إسكتلندا»

فاز النجم المصري العالمي، أمير المصري، بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا إسكتلندا- BAFTA Awards Scotland، وذلك عن دوره في فيلم Limbo، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائز أفضل مخرج.

وعبر أمير المصري، عن سعادته، في فيديو عرضه الحفل عقب إعلان الجائزة، قائلًا: «شكرًا لعائلتي، أبي وأمي وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل في ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع»، متابعًا شكره للمخرج بقوله: «أشكر المخرج بن شاروك على على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا».

"I want to thank all the Scottish cast and crew who worked tirelessly behind the scenes and in front of the camera." Congratulations on your BAFTA Scotland award @AmirMasry! ???? pic.twitter.com/qzxLd36COP