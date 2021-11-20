شكري يبحث مع المبعوثة الأوروبية للقرن الأفريقي تطورات سد إثيوبيا

عقد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم السبت، مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت ويبر، على هامش حوار المنامة، المنعقد حاليا بالبحرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن اللقاء تركز على سبل دعم ركائز الأمن والاستقرار ومستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

المباحثات شملت تطورات السد الإثيوبي والأوضاع في السودان

وأضاف أن الجانبين، تناولا عددًا من القضايا الهامة، لاسيما تطورات السد الإثيوبي والأوضاع في السودان الشقيق.

كما التقى وزير الخارجية، بنظرائه في الأردن والعراق واليونان، لمواصلة العمل على تعزيز مجالات التعاون المشترك، وبحث أبرز القضايا والتحديات محل الاهتمام، بما يحقق تطلعات الدول الأربع وشعوبها في التقدم والرفاهية والازدهار.