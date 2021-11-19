مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»: زيارة الأمير تشارلز داعمة لمصر

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته الدوقة كاميلا، زيارة مثمرة للغاية، حيث حظيا باستقبال رفيع المستوى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الإسلامبولي: الرئيس السيسي و الأمير تشارلز لهما نفس الاهتمامات المشتركة بالقضايا

وأضافت الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن زيارة الأمير شارلز تعتبر تمهيدًا للدور المصري الذي بدأت ملامحه تتضح أمام العالم والاهتمام بالقضايا المختلفة مثل دور مصر في مكافحة الإرهاب، متابعة أن التصوير في الأماكن المختلفة التي زارها الأمير تشارلز و زوجته الدوقة كاميلا يؤكد على الوضع الآمن في مصر خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابعت أن هناك قضايا واهتمامات مشتركة بين الأمير تشارلز والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى توافقهم بشكل كبير في عدد من القضايا مثل قضية المناخ والذي يعتبر داعمًا لتنظيم مصر مؤتمر المناخ في عام 2022.

وبدأ برنامج زيارة الأمير شارلز وزوجته الدوقة كاميلا الحافل باللقاءات، باستقبال رسمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي في قصر الاتحادية، ثم التقى الأمير تشارلز بشيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحد الطيب، وفقًا للمكتب الملكي.

زيارات الأمير تشارلز لمصر

وكانت آخر زيارة للأمير تشارلز إلى القاهرة قبل نحو 15 عاما، وتحديدا في عام 2006، وهي الزيارة التي سبقتها زيارات أخرى للبلد؛ أولها كانت عام 1981، برفقة الأميرة ديانا بعد زواجهما، كجزء من شهر العسل، وتوجها إلى مدينة الغردقة آنذاك.

وحظت الزيارة حينها باهتمام رسمي واسع، وكان في استقبالهما لدى الوصول الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وزوجته جيهان السادات، وأقيمت مأدبة استقبال على شرف العروسين.

كما زار الأمير تشارلز مصر عام 1995، وتحديدا في شهر مارس من ذلك العام، وهي الزيارة التي التقى فيها شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الذي أهدى للأمير نسخة مترجمة من القرآن الكريم، كما التقى مفتي الديار المصرية، وزار منطقة إمبابة بعد تطويرها.