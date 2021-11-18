وزير الخارجية يشارك في قمة مع نظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا بأثينا

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا غدا، 19 نوفمبر الجاري للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كلٍ من مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

عقد الاجتماع في ظل توافق الرؤى الاستراتيجية بين الدول الأربع

وأوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاجتماع الوزاري يُعقد في ظل توافق الرؤى الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.