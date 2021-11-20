قانون المسنين الجديد يفرض قائمة ممتلكات إجبارية.. اعرف التفاصيل

يمس مشروع قانون المسنين الجديد فئة كبيرة من المواطنين، ويهدف القانون إلى حماية كبار السن في مصر، كما يوفر عددا من المزايا للمسنين، و يحدد عدد من الاشتراطات، ويوضح «الوطن» بعض هذه الاشتراطات التي نص عليها مشروع قانون المسنين الجديد.

اشتراطات قانون المسنين الجديد

واهتم مشروع قانون المسنين الجيد، والذي يهدف إلى حماية المسنين، بتوفير كل أنواع الحماية للمسن، حيث نصت المادة الرابعة من القانون الجديد على أن للمسن الحق في إنفاق ماله على نفسه وعلى من يعول وعلى أغراض الخير.

ونصت المادة نفسها من مشروع قانون المسنين الجديد على أن للمسن الحق في أن يصدر توكيلا رسميا لأي شخص يراه في أن يتصرف في أمواله، فى حالة فقده للوعي أو الإدراك، وأن يظل هذا التوكيل ساريا رغم قيام الحالة المذكورة وينتهي هذا التوكيل بوفاة المسن.

قائمة ممتلكات إجبارية

وأشارت المادة الرابعة من مشروع قانون المسنين الجيد إلى أنه على المسن المدرك القادر على التعبير أن يحرر وثيقة يحدد فيها بدقة ممتلكاته العقارية والمنقولة، وحساباته وودائعه في المصارف، وما له من أسهم وسندات ووثائق تأمين وخلاف ذلك مما تكون له قيمة مالية، ويجب أن يحدد في تلك الوثيقة ما قد يكون عليه من ديون أو أقساط أو رهون، كما يجب أن يحرر في الوثيقة كل ما يجد من تطورات على أي من محتوياتها ويجب أن يودع المسن الوثيقة المذكورة لدى شخص يثق فيه وأن يعلم بهذا الشخص آل ورثته.

قانون المسنين الجديد

من جانبه يناقش البرلمان ممثل في مجلسي النواب والشيوخ مشروعي قانونين أحدهما مقدم من الحكومة، والآخر من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا، بشأن حقوق المسنين في مصر، والذي أحيل من مجلس النواب إلى «الشيوخ» في الجلسات السابقة، وذلك للبت في مشرع قانون المسنين الجديد.