محافظ الغربية يتابع ميدانيا كسح مياه الأمطار من الشوارع

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال كسح وشفط مياة الأمطار من شوارع المحافظة عقب تعرضها لموجة من الأمطار المتوسطة، والتي تم الاستعداد لها مسبقا من قبل المراكز والأحياء تجنبا لتراكم المياه بالشوارع والأنفاق.

الجولة بدأت بتفقد شوارع طنطا.. واختتمت بالمحلة

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا بداية من شارع البحر، النحاس، المديرية، الجلاء والطريق السريع بداية من كمين دفرة وحتى مدخل كفر الزيات، حيث تابع خلال الجولة أعمال سحب مياه الأمطار من شارع الجلاء وخاصة في الأماكن المحيطة بالمدارس، كما تابع المحافظ خلو نفقي سعد زغلول والقرشي من مياه الأمطار.

تابع المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة كفر الزيات للاطمئنان على رفع تراكمات المياه بشوارع الجيش، المطافي، السينما القديمة، الكورنيش، كما اطمأن المحافظ على عدم تراكم مياه الأمطار بكل من نفق الجزيرة ونفق الدلجمون.

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تابع المحافظ جهود حي أول وثان المحلة في رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال معدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، علاء بهنسي رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أحمد المغاوري رئيس حي ثاني المحلة، وممدوح النجار رئيس حي أول المحلة.