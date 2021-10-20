أخبار محافظة الغربية.. غرق طالب وإنقاذ أم وطفليها واستعدادات الشتاء

شهدت محافظة الغربية عدة أحداث على مدار اليوم الأربعاء، ما بين نشاطات بجامعة طنطا، وحصول المحافظة على 4 جوائز في التميز الحكومي، إلى جانب قوافل علاجية، ومصرع تلميذ غرقاً.

مسابقة التميز الحكومي

البداية مع حصد محافظة الغربية 4 جوائز في مسابقة التميز الحكومي، وذلك في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حيث حصد مكتب بريد «العجيزي» المركز الأول، وحصل مكتب بريد «بسيون» على المركز الثاني، في مسابقة جائزة الوحدة المتميزة لتقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب البريد.

كما حصل مكتب صحة خامس على المركز الأول، ومكتب صحة أول بسيون على المركز الثاني، في مسابقة جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب الصحة.

إنقاذ أم وطفليها من أسانسير تعطل بهم

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من إنقاذ ربة منزل وطفليها وإخراجهم من الأسانسير بعد تعطله بشكل مفاجئ، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بين الطوابق.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً بالواقعة، يتضمن احتجاز ربة منزل وطفليها داخل مصعد عمارة في حي أول طنطا، بسبب انقطاع التيار الكهربائي بين الطابق الخامس والطابق السادس، وعدم قدرتهم على الخروج.

على الفور، انتقلت الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وعمل رجال الحماية المدنية على تحريك المصعد يدوياً من غرفة التحكم بعد الصعود على الأقدام إلى الطابق الثالث عشر، وإخراج الطفلين ووالدتهما وفتح أبواب المصعد يدوياً.

استعدادات الشتاء وتدشين مبادرة «كليتي بيتي»

وعقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة العديد من المواضيع الهامة ومنها أعمال النظافة والإشغالات والإزالات، ومنع حرق قش الأرز، ومراجعة الإنارة العامة، واستعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء.

وشارك الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، الطلاب في زرع الأشجار ودهان البلدورات والجداريات، وذلك ضمن مبادرة «كليتي بيتي»، وذلك لتجميل الحرم الجامعي، وغرس قيم الولاء والانتماء فى نفوس الطلاب والطالبات.

مصرع تلميذ غرقاً في ترعة بسمنود

كما تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بغرق طفل أثناء الاستحمام بمياه «بحر شبين»، في قرية «محلة زياد»، بدائرة المركز، وتبين أن الجثة لطالب يدعى «عبد الحي أ. ج.»، 12 سنة، وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.