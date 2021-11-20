قانون الزواج الثاني في مصر 2021.. شرط وحيد وعقوبات رادعة للمخالفين

يهتم مشروع قانون المأذونين، والذي يشمل على مادة تنظم الزواج الثاني في مصر 2021، المقدم من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، بوضع وتوضيح استراتيجية عمل المأذونين في مصر، وتوضح واجبات وحقوق وعقوبات المأذون، كما نص مشروع القانون الجديد في مواده على واجبات المأذون تجاه العقد، ومن ضمنها أنه كفل حق الزوجة الأولى في الموافقة على زواج زوجها مره أخرى.

توثيق العقد في قانون الزواج الثاني في مصر 2021

ونصت المادة «31» من مشروع قانون الزواج الثاني في مصر 2021، على أنه على المأذون قبل توثيق العقد مراعاة مجموعة من الشروط، مثل التحقق من شخصية الزوجين من البطاقات الشخصية، والتحقق من خلو الزوجين من الموانع الشرعية، والتحقق من الشهادات الطبية للزوجين.

وكفل مشروع قانون المأذونين الذي ينظم الزواج الثاني في مصر 2021، ويجري مناقشته في مجلس النواب، المقدم من الحكومة، حق الزوجة الأولى في الموافقة على زواج زوجها للمرة الثانية، ونصت المادة «31» من القانون، أنه لا يحق للمأذون عقد الزواج الثاني للزوج إلا بعد إحضار إذن كتابي من الزوجة الأولى.

عقوبات قانون الزواج الثاني في مصر 2021

وبشأن الزواج الثاني في مصر 2021، فقد نص مشروع القانون على عقوبات رادعة، منها أحقية الزوجة في رفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج، بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى، مشيرة إلى أنه تطرق إلى قانون المأذونين الذي يناقشه مجلس النواب الآن، اشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها للسماح للزوج بزيجة ثانية، وكتابة ربع ثروة الزوج لها حال تطليقه لها إن تخطت فترة زواجهما 20 عامًا.