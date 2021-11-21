دينا فؤاد تغادر «نجم العرب» غاضبة: «إزاي اتكرم آخر واحدة»

غادرت الفنانة دينا فؤاد، حفل «نجم العرب»، المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، غاضبة، بسبب تكريمها في نهاية الحفل.

وقالت «دينا» لمساعديها أثناء خروجها من الحفل وهي غاضبة، «مينفعش كده إزاي اتكرم آخر واحدة»، وأسرعت بالصعود إلى الدور الثاني بالفندق حتى لا تقوم الكاميرات بتصويرها وهي غاضبة.

يذكر أن الفنان إيهاب توفيق غادر أيضا دون تسلم جائزته، بسبب غضبه لتأخر المهرجان في تكريمه.

مسلسل اللي ملوش كبير

وشاركت الفنانة دينا فؤاد في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل «اللي ملوش كبير»، حيث جسدت دور الفتاة الشعبية الجدعة.

مسلسل «اللي ملوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وإيمان السيد ودنيا عبدالعزيز ودينا فؤاد وعايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل جمال الحريم

كما تصدّرت الفنانة دينا فؤاد، مؤخرا التريند على موقع «تويتر» عبر هاشتاج دينا فؤاد، بمسلسل الرعب والتشويق «جمال الحريم»، والذي عرض علي قناة «DMC» وذلك بعد اشادة الجمهور بها وبأدائها.

مسلسل جمال الحريم شارك في بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور، والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

وحقق مسلسل جمال الحريم، نسب مشاهدة عالية على قناة DMC كما تصدر ترند جوجل عقب انتهاء كل حلقة.