دينا فؤاد تهاجم مي حلمي بعد أزمتها مع نجم الزمالك: مستفزة

هاجمت الفنانة دينا فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «انستجرام»، الإعلامية مي حلمي، بعد أزمتها مع الكابتن أحمد صالح لاعب الزمالك السابق.

وعلقت دينا فؤاد قائلة: «على رأي الزعيم عادل إمام إحنا بقينا فى زمن المسخ، بلاش تقولوا إعلامية (......) إنسانة مستفزة وعايزة تعمل فيها جامدة (......) تحية للمحترم كابتن أحمد صالح».

ونشبت أزمة بين الإعلامية مي حلمي وكابتن أحد صالح لاعب الزمالك السابق، خلال استضافتها له في برنامجها «الحكم»، المذاع على قناه الحدث اليوم، لتدير معه حوارا وصفه البعض بأنه «غير لائق مهنيا»، وينسحب لاعب الزمالك السابق من البرنامج، وبعد تداول فيديو الحلقة هاجمها رواد السوشيال ميديا بسبب أسلوبها.

نص بيان القناة

وأصدرت القناة بيانا أعلنت فيه وقف برنامج الإعلامية والتحقيق معها، وكان نص البيان: «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

دينا فؤاد في مسلسل «اللي مالوش كبير»

وشاركت دينا فؤاد خلال السباق الرمضاني الماضي خلال مسلسل «اللي مالوش كبير»، حيث جسدت دور سيده شعبيه تحاول الدفاع عن زوجها واسرتها.

مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد سرحان، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، كريم عبدالخالق، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.