دينا فؤاد «تريند» مصر على تويتر بسبب «جمال الحريم» للمرة الثالثة

تصدّرت الفنانة دينا فؤاد، التريند على موقع «تويتر» عبر هاشتاج دينا فؤاد، تزامناً مع عرض الحلقة ال 36 من مسلسل الرعب والتشويق «جمال الحريم»، على قناة «DMC»، وذلك للمرة الثالثة، إذ سبق وتصدّرت دينا الترند مرتين، حيث يأتي ذلك بعد تألقها في العمل، وإشادة الجمهور بها وبأدائها.

وأكّدت دينا لـ«الوطن» سعادتها بردود الأفعال تجاه دورها في المسلسل، الذي أسعدها حيث بذلت في شخصية حنان التي تجسدها في المسلسل مجهودا اكبيرا تكلل بالنجاح.

وعبّر جمهور موقع التدوينات القصيرة «تويتر» عبر الهاشتاج عن إعجابهم بأداء النجمة دينا فؤاد وتميزها فى أداء شخصية «حنان» والتى تحمل كثير من التحولات الدرامية داخل المسلسل، حيث تظهر في سياق الأحداث بدور صعب ومركب، استطاعت من خلاله فرض موهبتها خصوصا وأن الدور يحمل الكثير من الانفعالات.

ونجحت دينا فؤاد، فى تقديم شخصية «حنان» ببراعة شديدة، واتقان كبير، وأبدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنَّها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ«كوميكس» على منصات التواصل الاجتماعي.

ويحقق مسلسل «جمال الحريم» نسب مشاهدة عالية على قناة «DMC» كما يتصدر ترند «جوجل» عقب انهاء كل حلقة، وأيضا سبق وتصدّر المسلسل ترند تويتر، ويعد المسلسل من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور، والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.

ويُذاع المسلسل على قناة «DMC» في الساعة السابعة والنصف مساءً، والثالثة صباحًا، والثانية عشر والنصف ظهرًا، كما يذاع على قناة «دي إم سي» دراما في الساعة 11 مساءً، والتاسعة صباحًا، والرابعة إلا ربع عصرًا، ويذاع على قناة «إم بي سي» 4 فى الساعة 9 مساءً والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.