الجيش الوطني الصومالي يشن عمليات عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية

شنّ الجيش الوطني الصومالي، عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي في عدد من المناطق بإقليم شبيلي السفلى بمحافظة جنوب الغرب الإقليمية.

وقال قائد المجموعة الـ7 لقوات الكوماندوز الخاصة «جورجور»، المقدم محمد شيخ، إنّ العمليات شهدت إزالة ألغام أرضية زرعتها «الشباب» الإرهابية في قرية بوشكا وإيدمو وعبدو بلي بإقليم شبيلي السفلى.

وشهدت الصومال حالة من الفوضى، تلاها صعود نفوذ الحركة الإرهابية، منذ سقوط النظام العسكري برئاسة محمد سياد بري، في 1991.

رئيس الوزراء الصومالي يعين عبدي سعيد موسى وزيرا للخارجية

من جانبه، عين رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، عبدي سعيد موسى علي، وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، كما عين محمد آدم معلم، وزيرا للثروة الحيوانية والغابات والمراعي، وحسين محمد شيخ حسين، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

الخارجية السعودية تعيد افتتاح سفارة الرياض في مقديشو

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إعادة افتتاح سفارة الرياض في العاصمة الصومالية «مقديشو»، مثمّنة في بيان جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح السفارة، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان وفدا دبلوماسيا سعوديا، زار الصومال في يونيو الماضي، وناقش خلال الزيارة الاستعدادات لإعادة افتتاح السفارة، بعد أن ظلت تعمل من كينيا لعدة سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بدورها، أعربت وزارة الإغاثة الصومالية، والأمم المتحدة، في بيان، أمس السبت، عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف في كثير من المناطق في البلاد.

ووصفت وزيرة الإغاثة الصومالية، خديجة محمد ديريه، الوضع بـ«الخطير»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا».