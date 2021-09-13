الجيش الصومالي يستعيد قرى جديدة من حركة «الشباب» الإرهابية

استعادت قوات الجيش الصومالي، أمس الأحد، قرى فاصلة بين إقليمي شبيلي الوسطى وهيران بوسط البلاد من أيدى فلول حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، عن مصادر عسكرية، قولها إن الجيش ضبط أثناء توغله في تلك المناطق المأهولة، عدداً من عناصر «الشباب»، كما صودرت أسلحة وذخائر تابعة للإرهابيين.

وكانت مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم»، أعلنت في وقت سابق، تقديم مساعدات انتخابية في شكل دعم فني ولوجيستي للبلاد.

وتستعد البلاد لإجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وكذلك انتخابات رئاسة البلاد المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام الجاري.

مقتل 5 عسكريين في كمين نصبه مسلحون إرهابيون وسط مالي

وفي دولة مالي، الواقعة في غرب أفريقيا، قتل 5 عسكريين ماليين و3 من المهاجمين، أمس الأحد، في كمين نصبه مسلحون إرهابيون وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس»..

وقال الجيش المالي في بيان، إن الهجوم نفذ في منطقة «ماسينا»، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى حصيلة القتلى جرى إحراق 5 آليات عسكرية مالية، كما دمرت 3 آليات للمهاجمين.

وأوضح الجيش المالي، أن دورية عسكرية مالية ردت بقوة على الكمين.

وتعاني مالي، موجة من أعمال العنف والتي خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون وجهاديون شمال البلاد في 2012، رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان أفريقية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، أعلنت أمس الاول السبت، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إصابة 3 من عناصر القبعات الزرق التابعين لها بجروح، في انفجار عبوة ناسفة على مقربة من معسكرهم في كيدال شمال شرقي البلاد.