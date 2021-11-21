اليوم.. إعلان تفاصيل تسلم مصر لقمة الكوميسا

تعلن اليوم نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فس مؤتمر صحفي بحضور تشيليشي كابويبوي، السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي لقمة الكوميسا؛ للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لقمة الكوميسا الحادية والعشرين والمقرر عقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى ستقام بعد غدا الثلاثاء وذلك بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، سواء من خلال الحضور الفعلي أو المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس إلى جانب الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.

تسلم مصر رئاسة الكوميسا

ومن المقرر أن تشهد القمة تسلم مصر رئاسة الكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادي في محيطها الإفريقي من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية.

كما ستستعرض وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الرؤية التي أعدتها الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خلال فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا.

الاقتصاد الإقليمي في القارة الإفريقية

يذكر أن السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي لقمة الكوميسا هي أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمي في القارة الإفريقية، حيث يضم التجمع في عضويته 21 دولة هم مصر، بوروندي، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، اريتريا، اسواتيني، اثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، السودان، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم2، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة.