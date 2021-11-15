وزيرة التجارة: حجم الصادرات المصرية لأفريقيا 4.8 مليار دولار

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن حجم الصادرات المصرية إلى دول أفريقيا بلغت خلال عام 2019 نحو 4.8 مليار دولار بما يعادل 16٪ من إجمالي صادرات مصر للخارج، الأمر الذي يعكس أهمية السوق الأفريقي لمصر ويسلط الضوء على الفرص التي يمكن أن توفرها السوق القاري الموحد الذي أنشأتها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرةً إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التكامل الاقتصادي مع كافة الدول الأفريقية وإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الشعوب الأفريقية على حدٍ سواء.

تصريحات الوزيرة، جاءت خلال ترأسها لوفد مصر المشارك في فعاليات افتتاح الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» في مدينة ديربان بدولة جنوب أفريقيا بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021، وافتتح المعرض سيريل راما بوزا رئيس دولة جنوب أفريقيا بحضور رؤساء 13 دولة أفريقية، وضم وفد مصر المشارك في مراسم افتتاح المعرض السفير أحمد الفاضلى سفير مصر في جنوب أفريقيا، والمستشار تجاري راجي عدلي رئيس المكتب التجاري المصري بجنوب أفريقيا.

المعرض الأفريقي للتجارة البينية منصة هائلة لعرض السلع

وأكدت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المعرض الأفريقي للتجارة البينية يعد أحد أكبر المعارض المقامة بالقارة الأفريقية ويوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الأفريقية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتوفير خدمات تمويل وتيسير التجارة بين الدول الأفريقية والتركيز على الاقتصاد الإبداعي في أفريقيا.

وأوضحت جامع أن المعرض الأفريقي للتجارة البينية هو مبادرة مصرية حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض الهام ونظمته وزارة التجارة الصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» خلال شهر ديسمبر 2018؛ بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي، لافتةً إلى أن نجاح المعرض في دورته الأولى يعد ركيزة لنجاح الدورة الثانية واستكمال جهود دول القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي.

فرصة هامة لتوفير احتياجات القارة

وأشارت إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها المعرض في دورته الثانية حيث يحظى بمشاركة 24 دولة أفريقية تستعرض فرصها التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى معالمها السياحية والثقافية إلى جانب مشاركة العديد من الجهات الدولية من خارج القارة السمراء، لافتة إلى أن الدورة الثانية للمعرض تشهد مشاركة كبيرة من القطاعات الإنتاجية والخدمية الرئيسية داخل القارة وهو ما يمثل فرصة هامة لتوفير احتياجات القارة وتحقيق التكامل الصناعي والاستهلاكي بين دولها، حيث تتضمن أهم القطاعات المشاركة الزراعة والصناعات الزراعية والسيارات والملابس والمنسوجات والإنشاءات والبنية التحتية والسلع الإستهلاكية والصناعات الابداعية والتعليم والطاقة والصناعات الهندسية والتمويل والمنتجات الدوائية واللوجستيات والتصنيع.