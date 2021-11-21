انتشار سيارات شفط المياه في شوارع الغربية لسحب تراكمات الأمطار

تواصل سيارات كسح المياه في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع المحافظة، عقب تعرضها إلى موجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

التعامل بشكل فوري مع الأمطار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك استعدادات من قبل كافة الوحدات المحلية ورؤساء المدن والأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة؛ للتعامل بشكل فوري مع الأمطار، مشيرًا إلى إعلان رفع حالة الطوارئ القصوى وإلغاء الإجازات وانتشار سيارات شفط المياه في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، عقب تحذير هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيىء.

وأضاف المحافظ، في بيان، اليوم الأحد، أن هناك تعليمات مشددة بانتشار سيارات شفط المياه في مختلف الأماكن أو البؤر المعروف عنها بحدوث تجمعات وتراكم مياه الأمطار؛ من أجل التعامل معها بشكل فوري وشفط المياه وتسهيل حركة سير السيارات والمواطنين.

لا تعطيل للدراسة

وأكد «رحمي»، أن الدراسة سواء داخل مدارس التربية والتعليم أو كليات جامعة طنطا، مستمرة دون أي عطل أو إجازة، لافتًا إلى أن المحافظة تعرضت لأمطار متوسطة ولم تؤثر على سير العملية التعليمية أو تحرك الطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضح أنه يتابع بشكل فوري مع غرفة عمليات المحافظة حالة الطقس وآليات التعامل مع الأمطار والمياه من قبل رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، ويتم التعامل بشكل فوري مع أي شكوى.