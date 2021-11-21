الأزهر يوافق على فتح فصول «حضانة» في معهد فتيات ترسا بطوخ

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تشغيل الحضانة وافتتاح فصول بمجمع معاهد ترسا للفتيات في محافظة القليوبية، حيث أن معهد فتيات قرية ترسا بمركز طوخ يخدم ما يقرب 200 ألف نسمة و5 قرى أخرى مجاورة و60 عزبة مجاورة، علاوة على اهتمام الأهالي بهذا الأمر.

المعهد يعمل على نشر الوسطية

وقال الدكتور مصطفى يوسف حجاج، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بترسا في محافظة القليوبية، والتي أنشأت المعهد، «إننا نعمل في خدمة المعهد والأزهر الشريف منذ عام 2006 للاهتمام بالتعليم المعتدل والوسطية، ونشر السماحة، وأن الاهتمام بالإنسان من أفضل المقومات الإنسانية في الوقت المعاصر، وذلك من خلال تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية.

وتقدم «حجاج» بالشكر إلى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأيضا الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ومحمد السيد، مدير إدارة البحوث بالمشيخة، والدكتور محمد الشحات، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالقليوبية، والشيخ عبد المجيد دومة، وكيل المنطقة، والدكتورة نيفين شندي، مدير الحضانات بالمنطقة.

الأهالي يطالبون باستثناء فصول الحضانة من شرط المساحة

وكان أولياء أمور طلاب معهد فتيات قرية ترسا الأزهري في القليوبية، طالبوا شيخ الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، باستثناء فصول الحضانة بالمعهد من شرط المساحة، حيث أن المعهد يخدم ما يقرب من 200 ألف نسمة و5 قرى مجاورة.