«الأزهري» يكرم حفظة القرآن وأوائل الثانوية الأزهرية والعامة بالقليوبية

كرم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، حفظة القرآن الكريم بقرية مرصفا بالقليوبية، وأسر شهداء الجيش والشرطة، وأوائل الثانوية العامة والأزهرية.

أسامة الأزهري: قرية مرصفا خرجت إلى الأزهر شموسًا من شموس العلم

وقال الأزهري، خلال كلمته في حفل جمع الطلاب المتفوقين وأسرهم: «شرف لي أن أكون اليوم بينكم اليوم، لاسيما وأن هذه القرية خرجت إلى الأزهر شموسًا من شموس العلم أناروا الدنيا، وما من طالب علم ينتمي للأزهر الشريف إلا ويتشرف سمعه باسم المرصفي الذي يتردد بين أسماع العلماء الأزهريين بالإجلال والإكبار والتبجيل، وما من جيل من علماء الأزهر إلا وكان من بينه أحد أبناء قرية مرصفا».

وأضاف «الأزهري»: «لما تشرفت بتأليف كتاب جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين، من وفيات سنة 1300 هجري الموافق 1882ميلادي إلى وفيات العام الهجري 1439هـ، والذي أجمع فيه سير أعلام الأزهر الشريف في المائة عام الأخيرة وطبع في مكتبة الاسكندرية، كنت أتوقف عند سير علماء مرصفا، ويمتليء قلبي بالإجلال لهم ولأرض المنبت التي أخرجتهم».

علوم البلاغة

وأكد «الأزهري» أنها بلدة شريفة، وترابها طيب، وعائلاتها عريقة، أمدت الأزهر من أعلامه الأزهريين الكثيرين، ذاكرًا عددًا من أعيان مرصفا الذين تشرف بالكتابة عنهم، منهم العلامة المحقق الشيخ زين الدين أحمد الصياد المرصفي وتوفي 1300 هـ، مضيفا: «وسعيت فاستخرجت عددًا من مؤلفاته في علوم البلاغة وغيرها من دار الكتب المصرية، وفي 1306 هـ سجلت وفاة العالم أحمد شلبي المرصفي، وفي وفيات 1307 هـ كتبت عن العالم الجليل الشيخ حسين المرصفي الذي ألف كتاب رائدا في النقد الأدبي وهو كتاب" الوسيلة الأدبية، واعتبر البعض أن العالم حسين المرصفي رائدًا للمدرسة المصرية الأدبية النقدية المعاصرة، و في 1313 هـ كتبت عن العالم الشيخ حسن علي الأكشر المرصفي ، وفي وفيات سنة 1325 هـ كتبت عن القاضي الفقيه محمد حسانين المرصفي، وتخرج في الأزهر ونال شهادة العالمية وعين قاضيًا في سيوة، وبحثت عنه وعن سيرته ولم أستطع الوصول إلى تاريخ وفاته، أرجوا البحث وإفادتي ببقية سيرة هذا العالم الجليل قاضي واحة سيوة».

وأكمل حديثه: «وكتبت عن العالم الشيخ موسى المرصفي ثم كتبت عن ولده الشيخ حافظ موسى المرصفي، وكتبت عن العالم الأصولي الفقيه الأستاذ يوسف موسى المرصفي، وكتبت عن الأستاذ الشيخ سيد علي المرصفي المتوفى 1346 هـ وتتلمذ له الدكتور طه حسين».

وأكمل: «مازلت اتتبع أعيان بلدة مرصفا، وآخر من كتبت عنه الشيخ فرحات كامل المرصفي الذي كان وكيلا لمعهد القراءات وكتبت في الجمهرة عنه في وفيات 1438 هـ»، معربًا عن سعادته البالغة، موجهًا عدد من الرسائل أولها إلى الأبناء المتفوقين، قائلا: « نحمد الله وأدعو الله أن يبارك في علمكم وذكائكم، وأن يهيئ منكم جيلًا من العلماء تفتخر بهم قرية مرصفا».

ووجه رسالة إلى أبناء وأسر الشهداء قائًلا:«لقد ذهب آبائكم شهداء أبرارًا إلى الملأ الأعلى وقدموا أرواحهم الطاهرة ليبقى هذا الوطن مرفوع الرأس، ونحن جميعًا ما من إنسان على أرض مصر إلا وآبائهم الشهداء لهم فضل عليه، وعليكم أن تكملوا مسيرة المجد التي قدمها آبائكم، وأوجه رسالة إلى كل عالم مرصفي: نعتز بكم ونعرف قدركم ونعرف لبلدكم قيمته العظمى ونرجو من الله أن يديم في هذا البلد العلم إلى يوم القيامة».

وكرم الدكتور أسامة الأزهري في نهاية الحفل المتفوقين من حفظة القرآن الكريم وأوائل الثانوية الأزهرية والعامة وسط حضور جماهيري حاشد.