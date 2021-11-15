وظائف جديدة بالمنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية.. الشروط والمواعيد

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية عن وظائف جديدة للقائم بأعمال شيخ معهد، والتي من المقرر بدء تلقي الطلبات الخاصة بالراغبين في شغل الوظيفة اعتبارا من اليوم 15 نوفمبر لمدة 10 أيام، لشغل 14 وظيفة بالمعاهد المختلفة، في 6 إدارات تعليمية أزهرية.

«الوطن»، تستعرض الوظائف المتاحة بأزهر القليوبية، ومواعيد التقديم والشروط وأماكن شغل الوظائف بالإدارات المختلفة، في إطار خدماتها لقرائها علي مدار الساعة.

خريطة الوظائف الجديدة لشيوخ المعاهد بالأزهر

وكشفت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوظيفة المعلن عنها لقائم بعمل شيخ معهد ندبا مؤقتا، تسييرا للأعمال بالمعاهد الأتية:

فتيات نقباس الإعدادي بإدارة بنها التعليمية

فتيات طوخ الإعدادي الثانوي

فتيات طنط الجزيرة الإعدادي الثانوي بإدارة طوخ

فتيات السيفا الإعدادي الثانوي بطوخ

كفر النخلة الإعدادي الثانوي بنين بطوخ

كفر الدير الإعدادي الثانوي بشبين القناطر

طحوريا الإعدادي الثانوي بنين بشبين القناطر

القشيش الإبتدائي شبين القناطر

طنان الإعدادي الثانوي بنين قليوب

فتيات كفرحمزة الإعدادي الثانوي الخانكة

فتيات القلج الإعدادي الثانوي الخانكة

كفر الشرفا الغربي الإبتدائي القناطر الخيرية

البرادعة الإبتدائي القناطر الخيرية

فتيات البرادعة الإعدادي الثانوية القناطر الخيرية

شروط التقدم لوظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية

وحددت الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، عددا من الشروط للتقدم إلى وظيفة تسيير أعمال والقائم بأعمال شيخ معهد أزهري، طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 2007 كالتالي:

الحصول على مؤهل عالي تربوي مناسب.

الحصول على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

الحصول على وظيفة معلم أول «أ» على الأقل.

الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط من 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

أن يكون أمضى 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني طبقا لبطاقة الوصف.

ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو النيابة العامة.

ألا يكون حاصلا على جزاء أكثر من 10 أيام.

التقدم يكون في موعد أقصاه 10 أيام اعتبارا من اليوم 15 نوفمبر الجاري.

ونبهت الإدارة على جميع الإدارات التعليمية، وضع الإعلان في مكان بارز بالإدارة، وإبلاغ المعاهد التابعة لها، وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز المعهد، بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليه والتنسيق ليس مسئولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقديم بعد الإعلان أو عن الطلبات غير المستوفاة.