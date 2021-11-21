الجيزة توفر وظائف في 4 أماكن كبيرة.. رواتب تصل لـ3300 جنيه

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل بشركة «فايروول» للأمن والحراسة للعمل كأفراد أمن بالبنك الأهلي، على أن تكون مدة دوام العمل اليومي 12 ساعة.

وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

الوظائف والشروط المطلوبة للعمل أفراد أمن بالبنك الأهلي:

- الشيخ زايد: المرتب 3300 جنيه - عدد أيام العمل 25 يومًا - 5 أيام إجازة.

- مدينتي: المرتب 3500 جنيه - عدد أيام العمل 22 يومًا - 8 أيام إجازة.

- العبور: المرتب 3000 جنيه - عدد أيام العمل 22 يومًا - 6 أيام إجازة.

ويشترط أن يكون السن من 23 إلى 46 سنة - والمؤهل دبلوم - دون سكن.

وظائف أفراد أمن بأبو رواش ودائري المعادي

واعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل للأمن والحراسة بإحدي الشركات للوظائف التالية:

- فرع أبو رواش: الراتب 3000 جنيه - عدد أيام العمل 26 يومًا - 4 أيام إجازة - يوجد سكن ومواصلات داخلية - المؤهل دبلوم"

- فرع دائري المعادي: الراتب 2700 جنيه - عدد أيام العمل 26 يومًا - 4 أيام إجازة - السن من 19 إلى 48 سنة - دون سكن - المؤهل دبلوم.

- فرع العبور: الراتب 2800 جنيه - عدد أيام العمل 26 يوما - 4 أيام إجازة - السن من 19 إلى 48 سنة - دون سكن - المؤهل دبلوم.

- فرع كورنيش المعادي: المرتب 2500 جنية - أيام العمل 26 - 4 أيام إجازة - السن من 19 إلى 48 سنة- دون سكن - المؤهل دبلوم.

وظائف مطلوبة للعمل أمن وحراسة بالعاشر ومدينة بدر

فيما أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن توافر فرص عمل للأمن والحراسة بالوظائف والأماكن التالية:

- أفراد أمن للعمل بالعاشر ومدينة بدر 12 ساعة: المرتب 3300 جنيه - عدد أيام العمل 25 يومًا - 5 أيام إجازة - يوجد وجبة وسكن ومواصلات داخلية - السن من 23 إلى 40 سنة - المؤهل دبلوم.

- أفراد أمن بمول في التجمع الخامس: 8 ساعات عمل - الراتب 2750 جنيهًا - عدد أيام العمل 26 يومًا - 4 أيام إجازة - السن من 20 إلى 40 سنة - المؤهل دبلوم - دون سكن.

- أفراد أمن بكومباوند في أكتوبر: 12 ساعة عمل - الراتب 3000 جنيه - عدد أيام العمل 26 يومًا - 4 أيام إجازة - السن من 20 إلى 45 سنة - المؤهل دبلوم - يوجد سكن ومواصلات داخلية.

وأكّدت محافظة الجيزة، في بيان أصدرته اليوم، أنًَّه على الراغبين في التقدم الحضور إلى جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا حتى 2 ظهرًا.