رابط وظائف ملتقى توظيف الشباب.. 6 آلاف فرصة عمل والتعاقد في الحال

أعلنت محافظة الجيزة، رابط وظائف ملتقى توظيف الشباب، الذي كشفت المحافظة عن تفاصيله في البيان الصادر عنها اليوم، تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن ينطلق الملتقى غداً السبت الموافق 9 أكتوبر، ويقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي بعد محطة الطالبية، بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبريات الشركات العاملة في مجالات التصنيع، الأغذية، السيارات، التأمين والبنوك وغيرها، بحضور عدد من الوزراء.

رابط وظائف ملتقى توظيف الشباب

وأوضحت المحافظة أنه على الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل ملء استمارة الرغبات، من خلال رابط وظائف ملتقى توظيف الشباب لتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ولكي يكون لهم الأولوية نظرا للإقبال الكبير من قبل الراغبين، ويمكن الدخول على الرابط من هنــــا.

تفاصيل ملتقى توظيف الشباب في الجيزة

وأضافت المحافظة أن الملتقي يوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للراغبين، بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب، مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل، ويقام الملتقى بالتنسيق بين الغرف التجارية بالقاهرة، ومديرة القوى العاملة بالجيزة، وجهاز تشغيل ورعاية الشباب بالجيزة.

وظائف ملتقى توظيف الشباب والتخصصات المتاحة

وحددت محافظة الجيزة، التخصصات المطلوبة للعمل بالشركات في الملتقي التوظيفي للشباب، وهي:

- مهندس «موقع- جودة- زراعي- كهرباء- ميكانيكا- معدات- ثقيلة - أفران».

- أخصائي «موارد بشرية - مشتريات- علاقات بنكية- جودة - إداري- استقبال- مبيعات- حسابات».

ـ فني عامل «لحام- كهرباء- تبريد وتكييف- خياطة- ميكانيكا- نجارة».

- رئيس فريق عمل «ورشة- محاسب- تكاليف».

- مشرف أمن «إنتاج- صيانة- غرف- كهرباء- مبيعات - مخازن- خدمات نظافة».

- وظائف أمن «أفراد أمن - أمن إداري».

- مساعد «أمين مخزن- طباخ- طباعة».

- مندوب مبيعات «توزيع- تحصيل- توصيل- سائق».

- سائق «رخصة خاصة- رخصة درجة أولى - رخصة درجة ثانية - رخصة درجة ثالثة - نقل ثقيل - مبيعات- معدات- كلارك».

وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية نحو التنمية المستدامة، واحتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.