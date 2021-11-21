نرمين الفقي تشوق جمهورها بصور كواليس الجزء الثالث من أبو العروسة

شوّقت الفنانة نرمين الفقي جمهورها للجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة» عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشرت نيرمين الفقي صورا من كواليس المسلسل، وعلقت عليها قائلة، «الله المستعان أبو العروسة ج 3» .

الجمهور يتساءل عن الموعد الجديد لأبو العروسة

وتوالت التعليقات من الجمهور على الفنانة نرمين الفقي، متسائلين عن موعد عرض الحلقات الجديدة، خاصة بعد النجاح الذي حققه المسلسل خلال الجزئين السابقين.

أبطال جدد ينضمون للجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

وبعد النجاح الذي حققه المسلسل خلال أجزائه السابقة فقد كشف المنتج إبراهيم حمودة، عن انضمام وجوه جديدة وأبطال جدد إلى الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، وأن العمل سيحتوي على عدد كبير من المفاجآت، وينتظره الجمهور بعرضه خلال العام الجديد.

فقد انضمت للعمل الفنانة وفاء صادق، للجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، ونشرت وفاء صورة من سيناريو العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة، «مفاجأة يا ترا إيه اللي وداني عندهم؟ مش هقولكم استنونا».

أحداث مسلسل أبو العروسة

كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزائه 120 حلقة، وأحداثه قائمة بشكلٍ طبيعي على يوميات عائلية مصرية، على مدار جزأين من 120 حلقة، موضحًا أنه في حال وجود تفاصيل وأحداث جديدة داخل هذه العائلة، تسمح بتقديم جزءٍ جديد، سيكون هناك بالفعل جزء ثالث.

أبطال مسلسل أبو العروسة

قام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقي وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخي وأحمد صيام.