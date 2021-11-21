من هو الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس؟

استيقظ سكّان مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، على دوي إطلاق نار تبيّن فيما بعد أنّه ثمة عملية مسلحة قد وقعت بالقرب من أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، وكانت الشرطة الإسرائيلية قد قالت في بيان لها أنّ عملية إطلاق النار التي شهدتها مدينة القدس اليوم الأحد نفذها فلسطيني يدعى فادي أبو شخيدم.

من هو من الشهيد «فادي» منفذ عملية القدس؟

- الشهيد فادي أبو شخيدم يبلغ من العمر 42 عاما، واستشهد صباح اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

- نفذ الشهيد عملية مزدوجة بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، وذلك من خلال إطلاق النار والطعن.

- بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإنّ العملية تم تنفيذها في باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس.

- الشهيد «فادي» من سكّان مخيم شعفاط، الواقع ضمن حدود القدس في الضفة الغربية.

- يعمل منفذ العملية مدرس التربية الإسلامية واللغة العربية في مدرسة الرشيدية بالقدس، ويتبع للجناح السياسي لحركة حمـاس.

- بحسب وزير الداخلية الإسرائيلي ،عمر بارليف، فإن الهجوم كان مدبراً والمنفذ أرسل زوجته وأولاده للخارج قبل 3 أيام.

- الشهيد «فادي» ارتدى ملابس يهودي متدين وكان مسلحاً ويلبس درعاً واقياً من الرصاص.

- منفذ العملية كان يحمل سلاح رشاش «كارلوغوستاف».

استنفار إسرائيلي وتشديدات أمنية

وعقب العملية المسلحة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي البلدة وانتشرت قواتها فيها وعملت على حماية المستوطنين المقتحمين لباحات الاقصى وأخرجتهم من باب المغاربة، كما نصبت الحواجز العسكرية وأعاقت تنقل المواطنين ومنعتهم من التوجه إلى الأقصى، وبحسب الوكالة الفلسطينية للأنباء «وفا»، فقد أفاد شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت، اليوم الأحد، ثلاثة أشقاء بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة.