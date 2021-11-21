المؤبد لمتهم والمشدد 5 سنوات لـ3 آخرين في قضية الخلايا العنقودية

قضت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة 6 من عناصر جماعة الإخوان، لانضمامهم لأحد الخلايا العنقودية المسلحة، بـ«لجان العمليات النوعية».

مؤبد لمتهم

وعاقبت المحكمة متهما بالسجن المؤبد، وقضت بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 3 سنوات.

النيابة العامة

كانت النيابة العامة أحالت أعضاء «خلية عنقودية مسلحة»، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر «لجان العمليات النوعية»، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد للمتهمين، وعقب القبض عليهم أعادوا إجراءات محاكمتهم.