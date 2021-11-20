السجن المؤبد لـ3 أشقاء قتلوا نجل عمهم بالفيوم لخلاف على مبلغ مالي

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأحمد عماد الدين وكيل النيابة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وسكرتارية محمد عبد البصير، بالحبس المؤبد لـ 3 أشقاء، في القضية رقم 21550 لسنة 2020 جنايات إطسا والمقيدة برقم 1275 لسنة 2020 كلي الفيوم، وذلك بحضور أحدهم، وغيابياً على الاثنين الآخرين الهاربين، لقيامهم بقتل ابن عمهم بعدما أطلقوا عليه وابلاً من النيران فأردوه قتيلاً وسط منزله.

حيثيات الحكم بالمؤبد لـ3 أشقاء بالفيوم

ووجهت النيابة العامة بالفيوم، للأشقاء الثلاثة هاني ناصر ناجي «محبوس»، 20 سنة، وشقيقيه باسم «هارب»، وصالح «هارب»، تهمة القتل العمد لنجل عمهم حمادة قاسم ناجي عواد، بسبب خلافات مالية بينهم، حيث توجهوا إلى منزله، وأمسك به اثنان منهما ثم أطلق الثالث عيارين ناريين صوبه فأراده قتيلاً في الحال، مُتسبباً في إصابته التي وردت في تقرير الصفحة التشريحية والتي أودت بحياته، وقررت المحكمة معاقبتهم بالسجن المؤبد للأشقاء الثلاثة.

3 اتهامات أخرى وجهتها النيابة

ووجهت النيابة العامة، 3 إتهامات أخرى للـ 3 أشقاء، حيث أحرز الأول وحاز الثاني والثالث بواسطته سلاحاً آلياً بندقية خرطوش بروحين، كما أحرز الأول ذخائر، وحاز الثاني والثالث تلك الذخيرة، وذلك لعدم جواز الترخيص للأول بحيازة أسلحة أو ذخيرة لعدم بلوغه سن الـ 21 عاماً، كما أحرز الثاني والثالث أسلحة بيضاء «شوم وعصى» دون مسوغ قانوني للاعتداء على نجل عمهم، وتوجهوا إلى منزله وتشاجروا معه وقتلوه في منتصف منزله مع سبق الإصرار والترصد.

الأشقاء الثلاثة حولوا الدم لمياه

وحوّل الأشقاء الثلاثة الدم إلى مياه، بعدما قتلوا نجل عمهم أمام زوجته التي تجمعهم بها صلة قرابة أيضاً، وذلك في 9 نوفمبر 2020، في عزبة الوابور الجديدة التابعة للوحدة المحلية بمنشأة عبد المجيد بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث أنّها كانت تطهي الطعام لتقدمه لعُمّال «محارة» كانوا يعملون في منزلهم، إلا أنّهم دخلوا المنزل وتشاجروا مع نجل عمهم بسبب وجود خلافات مالية بينهم، وأمسكه الثاني والثالث وأطلق الأول النيران عليه، متسببين في إصابته بنزيف في الصدر، وتهتك بالرئة، وصدمة تسببت في مصرعه متأثراً بإصابته.

وبسماع الدفاع والشهود، في 20 أكتوبر المُنقضي، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى 20 نوفمبر الجاري، وأصدرت حكمها بالحبس المؤبد للأشقاء الثلاثة في جلسة اليوم.