خبير يشرح تطور أسلوب الخلايا العنقودية الإرهابية تكنولوجيا

كشف وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء الخميس، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

ويقول سامح عيد، الباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، إن الفلسفة الحديثة للتنظيمات الإرهابية تتمثل في تكوين خلايا عنقودية صغيرة ومنفصلة، عبر مجموعات قليلة العدد مثل 6 أو 8 عناصر في كل منها، وأحيانا الربط يكون عبر شخص واحد فقط.

وأضاف سامح عيد لـ"الوطن": "الخلية العنقودية قد تتكون من 5 أو 6 مجموعات وغالبا ما يكون حلقة الربط مقيم خارج مصر، أما عناصرها فلا يعرف كل منهم أي من عناصر الخلايا والمجوعات الأخرى، ومن الممكن ألا يعرف بعضا من عناصر خليته هو".

واستطرد: "في الماضي كان الأمن يلقي القبض على رؤوس الخلايا فقط، للاستدلال على بقية عناصر الخلية العنقودية، أما الآن، فتشكيل الخلايا العنقودية تطور كثيرا، حيث أن عناصرها يستخدمون أسماء مستعارة في الاتصالات بينهم عبر تطبيقات معقدة، فالإرهاب في حقبة السبعينيات كان بدائيا، وتطور تدريجيا منذ عقد الثمانينيات، وظهر هذا جليا في عمليات تنظيم القاعدة".

وأشار الباحث في شئون جماعات الإسلام السياسي، إلى أن الجيل الجديد من الإرهابيين يتسم بإجادة استخدام التكنولوجيا، ويجيد اللغات الأجنبية، على العكس من الجيل القديم الذي لم يتمتع بقدرٍ كافٍ من التعليم، أما الجيل الحالي يتدرب ويأخذ خططه وتعليماته من قبل أجهزة استخبارات أجنبية تمول وتحرك الإرهاب.

ونشرت وزارة الداخلية، صورة الإرهابي منفذ حادث انفجار سيارة أمام معهد الأورام، وكذلك صور المتورطين من حركة "حسم" في الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، مساء الخميس، عن ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وذلك عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني والتي أسفرت عن تحديد منفذ الحادث، وإعلان اسمه.

وقالت الوزارة إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني جرى تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه، عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن، عضو حركة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، واسمه الحركي "معتصم"، لهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 المعروفة بـ"طلائع حسم".

وأعلنت "الداخلية" مصرع 17 إرهابيا متورطين في الحادث وتابعين لـ"حسم"، خلال مداهمة أمنية لوكرين لهم.