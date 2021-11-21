تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش حلوان لـ25 ديسمبر المقبل
كتب:
بسمة عبد الستار
01:17 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
محكمة (أرشيفية)
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، محاكمة 8 متهمين بـ«خلية داعش حلوان» في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 25 ديسمبر المقبل.
وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأسهم، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ثم سافر إلى الخارج وتلقى تدريبات على استخدام السلاح والعمليات العدائية.
ووجّه للمتهم الخامس عبدالرحمن سيد، تهم حيازة سلاح ناري، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة، ذخيرة.