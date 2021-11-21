تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش حلوان لـ25 ديسمبر المقبل

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، محاكمة 8 متهمين بـ«خلية داعش حلوان» في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة 25 ديسمبر المقبل.

وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأسهم، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ثم سافر إلى الخارج وتلقى تدريبات على استخدام السلاح والعمليات العدائية.

ووجّه للمتهم الخامس عبدالرحمن سيد، تهم حيازة سلاح ناري، وضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة، ذخيرة.