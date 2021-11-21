«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروعية قانون رعاية حقوق المسنين، وذلك بعد نقاش استمر نحو 3 ساعات حول فلسفة مشروع القانون، وفقًا للتقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والدستورية والتشريعية.

وأكّد النائب محمد عبدالعليم الشيخ، إنَّ مشروع قانون حقوق المسنين يمثل الوفاء لكبار السن، مطالبًا بتشديد عقوبة عقوق الوالدين، لاسيما أنَّه أمر جلل ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي والأخلاقي والديني.

تشديد عقوبة عقوق الوالدين

وأشار «الشيخ»، إلى الجهد المبذول من جانب مجلس الشيوخ منذ نشأته، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الذي ناقش عدد كبير من التشريعات التي تصب في صالح المواطن، قائلاً: «أرجو أن يصل ذلك لأذن وعين المواطن المصري، فهذا المجلس هو قلب وعقل الدولة المصرية».

من جهته، أكّد النائب أبو سريع إمام، أهمية مشروع القانون، مطالبًا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيراً إلى أنَّ حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منهم 16 فقط مجاني على مستوى الجمهورية.

تخفيض مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن

كما طالب «إمام»، بتخفيض الحد الأقصى للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن، التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، الشباب والرياضـة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.